Эксперт Остапкович назвал категории продуктов, которые подешевеют в ближайшее время

По словам руководителя Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, в последние месяцы российская валюта по отношению к американской продолжает укрепляться, что может оказать влияние на ценообразование импортных товаров. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что на фоне того, что рубль увеличивается в цене, а доллар падает на протяжении примерно полутора–двух месяцев, стоимость привозных товаров должна снижаться, тем не менее на это необходимо время.

По мнению эксперта, дальнейшая ситуация на рынке станет зависеть от курса рубля и конкуренции на рынке. Так, если тенденция к укреплению российской валюты сохранится, то импорт должен упасть в стоимости, а соответственно, и цены товаров упадут.

Он подчеркнул, что при этом на российской продукции валютный курс никак не отразится. Более того, в этом году Банк России планирует объявить инфляцию на уровне 7–8%, однако ряд категорий российских товаров могут подорожать сразу на 15–20%.

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