Эксперт Зубец пояснил необходимость повышения ключевой ставки Центробанка РФ

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец пояснил, почему повышение ключевой ставки Банка России необходимо и какие проблемы актуальны для отечественной экономики. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, главной проблемой является отсутствие свободных рабочих рук, в связи с чем финансовый регулятор повышает ключевую ставку для сокращения пропажи денежных средств.



Эксперт добавил, что также свою роль в этом отношении играют и проблема с оборудованием, и проблема с платежами.

По его мнению, проблема дефицита рабочих рук является весьма крупной, и решения на фоне избавления от нелегальных мигрантов пока нет.

Ранее сообщалось, что к концу года средняя ставка по депозитам может составить 19,5%.