Яйца «Островной» подскочат в цене с 5 августа: сколько теперь придется платить сахалинцам
Птицефабрика «Островная» объявила о повышении цен на столовое яйцо с 5 августа
Птицефабрика «Островная» объявила о повышении цен на столовое яйцо отборной категории. Новые ценники появятся с 5 августа. Об этом сообщили на самом предприятии.
По данным производителя, оптовая цена за десяток теперь составит ₽140, розничная — ₽180. Ранее сахалинцы опасались возможного закрытия предприятия из-за возникших трудностей, однако при поддержке областных властей производство было перезапущено. В июле заселили два птичника, и продукция начала возвращаться на полки магазинов.