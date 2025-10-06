Юрист перечислил правила поведения при отказе работодателя индексировать зарплату

В российском трудовом законодательстве существует важное противоречие, касающееся индексации заработных плат в коммерческом секторе. Как пояснил в интервью радио Sputnik юрист Дмитрий Кофанов, ст. 134 Трудового кодекса обязывает работодателей повышать уровень реального содержания заработной платы, но при этом не устанавливает конкретных сроков, размеров или единого механизма такого повышения.

По его словам, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, еще с 2017 года индексация может осуществляться различными способами, включая регулярные премиальные выплаты. Это означает, что формально работодатель может исполнять требования закона без проведения прямой индексации, что создает правовую неопределенность для работников.

Юрист подчеркнул, что в случае отсутствия каких-либо мер по повышению заработной платы сотрудники имеют право на защиту своих интересов через обращение в прокуратуру или судебные инстанции. Для недобросовестных работодателей это грозит административной ответственностью по ст. 5.27 КоАП РФ с наложением штрафных санкций.

По его мнению, несмотря на законодательную обязанность коммерческих компаний обеспечивать повышение реального содержания зарплат, отсутствие четких нормативных требований создает возможности для различного толкования этой нормы. Работникам рекомендуется активно отстаивать свои права, используя доступные юридические механизмы для контроля за выполнением трудового законодательства.

Ранее сообщалось, что госслужащим и дипломатам с 1 октября прибавили зарплату.