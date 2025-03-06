Криптобиржа Garantex приостановила вывод средств для клиентов из-за санкций ЕС

Из-за недавних санкций, введенных Европейским союзом, криптоплатформа Garantex временно прекратила операции по выводу средств для своих клиентов. Представители биржи подтвердили эту информацию, сообщил телеграм-канал Baza.

В то же время компания Tether приняла меры по ограничению доступа к российскому крипторынку, заблокировав кошельки пользователей на общую сумму, превышающую 2,5 млрд руб.

В официальном заявлении Garantex говорится о временной приостановке всех сервисов, включая вывод криптовалют, до полного урегулирования возникшей ситуации. Подчеркивается, что существует риск для USDT (токена, привязанного к доллару), хранящегося на российских кошельках.

Tether — это токен, эмитированный компанией Tether Limited, утверждающей, что его стоимость на 80% обеспечена запасами долларов США.

Введенные 24 февраля санкции ЕС против Garantex объясняются тесной связью биржи с российскими банками, уже находящимися под санкциями.

Ранее сообщалось, что ФБР возложило на КНДР ответственность за кражу $1,5 млрд с криптобиржи ByBit.