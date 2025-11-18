Курица и яйца стремительно дорожают по всей России

В России зафиксирован резкий недельный рост цен на куриное мясо и яйца, рассказал в интервью «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Согласно данным мониторинга, стоимость куриных тушек за период с 8 по 15 ноября увеличилась на 5,3%. Цены на яйца за аналогичный период выросли почти на 5%.

На этом фоне общее значение «Индекса Мишек», отслеживающего стоимость популярных товаров, демонстрирует незначительное снижение. За неделю он уменьшился на 0,3%.

Положительную динамику показали цены на черный чай, которые снизились более чем на 10%, и бананы, подешевевшие на 3,6%. При этом курица и яйца стали основными драйверами подорожания потребительской корзины.

В годовом выражении картина остается тревожной, отметил эксперт. С ноября прошлого года значение «Индекса Мишек» выросло на 9,6%.

Лидером подорожания стали конфеты, чья стоимость увеличилась более чем в 1,5 раза. Значительно прибавили в цене апельсиновый сок, молоко и подсолнечное масло. Годовой рост цен на куриные тушки составил 25%.

В то же время некоторые товары за год подешевели. Существенное снижение цен отмечается на морковь, бананы, черный чай и сливочное масло. Стоимость яиц в годовом сравнении снизилась на 8,3%, однако последний недельный скачок нивелирует эту положительную динамику.

Общая инфляция в стране продолжает оставаться на высоком уровне. По последним данным, годовой рост потребительских цен в России на 12 ноября составил 7,73%.

Ранее президент Союза осетроводов Александр Новиков назвал главный фактор ценообразования на икру.