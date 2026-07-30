Квартиру-гиганта продали за 3,5 миллиарда: кто и зачем купил почти тысячу метров в бывшем Bulgari Hotel

В Москве на первичном рынке элитной недвижимости состоялась рекордная сделка: в многофункциональном комплексе Stella di Mosca Hotel & Residences на Большой Никитской продан жилой лот площадью 975 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщил представитель компании NF Group, выступившей консультантом транзакции.

По его словам, это крупнейшая по площади покупка на первичном рынке элитного жилья столицы за всю историю наблюдений и самая масштабная по сумме затрат с начала 2026 года. Имя покупателя не раскрывается. Два других консультанта оценили стоимость резиденции примерно в 3,5 миллиарда рублей.

Комплекс общей площадью 19 600 квадратных метров возвели MR Group и структуры бизнесмена Алексея Богачева. В него входят пятизвездочный отель на 65 номеров и 14 жилых лотов. Как уточнила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум премиум» Анна Раджабова, проданный лот до сделки принадлежал закрытому паевому инвестиционному фонду «Концептинвест» под управлением УК «Гамма групп». Кадастровая стоимость этих резиденций составляла 2,8 миллиарда рублей, что также является рекордом для рынка, а рыночная цена превышала 4 миллиарда рублей.