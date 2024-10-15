Маткапитал на первенца увеличат на 46 тысяч рублей

В России изменится размер материнского капитала. В 2025 году эту выплату планируют проиндексировать. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Так, маткапитал на первенца будет больше на 46 тысяч рублей, а маткапитал при рождении второго ребенка – на 61 тысячу рублей.

Ожидается, что выплатами смогут воспользоваться более миллиона россиян.

С 1 февраля маткапитал будет проиндексирован исходя из фактической инфляции. Семьи, в которых родился первый ребенок, будут получать 677 тысяч рублей, маткапитал на второго ребенка составит 894 тысячи рублей (если семья не получала выплаты при рождении первого ребенка).

Ранее сообщалось о том, что в России могут ввести новую денежную выплату многодетным семьям.