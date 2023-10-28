«Могут быть обращены в пользу государства»: выяснилось, какие вклады держать рискованно

«Другая сторона банковского сектора показывает довольно жесткую борьбу с теми, кто регулярно нарушает 115-ФЗ, не платит налоги или располагает депозитам, которые связаны с недружественными России государствами. Такие вклады могут быть обращены в пользу государства и не попадают под защиту АСВ», — пояснила Проданова.