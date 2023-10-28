«Могут быть обращены в пользу государства»: выяснилось, какие вклады держать рискованно
Экономист Проданова рассказала, безопасны ли вклады для обычных россиян
Фото: [freepik.com]
Экономический фон в стране волнует россиян: колебания курса доллара, повышение ключевой ставки, инфляция. В целом, все в мире заявляют о финансовом кризисе, и обычные граждане в этом случае сталкиваются с важной проблемой — как сберечь свои накопления.
Как в СССР
У поколения СССР вклады ассоциируются с заморозкой и практически уничтожением сбережений, однако сегодня повторение ситуации 90-х годов практически исключено, рассказала экономист, профессор РЭУ им.Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
«Сегодня все вклады защищены АСВ — Агентством по страхованию вкладов. Данный финансовый институт уже довольно давно и надежно снимает обеспокоенность простого обывателя при хранении сумм, не превышающих 1,4 млн рублей, и служит гарантом при проявлении признаков неблагонадежности банков», — отметила Проданова.
Средняя сумма выплат вкладчикам от АСВ составляет, в среднем, около 50 млрд рублей в год, добавила собеседница.
Фото: [freepik.com]
В зоне риска
Таким образом, уточнила экономист, вклады добропорядочных граждан надежно защищены.
«Другая сторона банковского сектора показывает довольно жесткую борьбу с теми, кто регулярно нарушает 115-ФЗ, не платит налоги или располагает депозитам, которые связаны с недружественными России государствами. Такие вклады могут быть обращены в пользу государства и не попадают под защиту АСВ», — пояснила Проданова.
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