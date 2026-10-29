Налоги заплатили — поддержка ушла: аналитик ПСБ назвал дату ослабления рубля

Аналитик Локтюхов: рубль может начать дешеветь уже с пятницы

Экономика

Ослабление рубля может начаться уже в пятницу. Такой прогноз дал начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, обратив внимание на сигналы о возможных переменах на валютном рынке, пишет «Главный региональный».

По его оценке, сейчас юань держится под давлением: в четверг он торгуется в нижней части диапазона от ₽11,8 до ₽12,3, однако к концу рабочей недели ситуация может измениться.

Основная причина — завершение налоговых выплат российскими экспортерами. Обычно после этого компании продают меньше валюты на рынке, и рубль лишается важной поддержки со стороны бизнеса. Еще одним фактором станет бюджетное правило: с конца следующей недели государство начнет покупать больше иностранной валюты, что также потянет курс рубля вниз, считает Локтюхов. Таким образом, по мнению аналитика, сочетание снижения продаж валюты экспортерами и роста ее покупок государством создает предпосылки для ослабления рубля уже в ближайшие дни.

Читайте также

В девяти отраслях средние зарплаты превысили 500 тыс. рублей

В девяти отраслях средние зарплаты превысили 500 тыс. рублей

Лимиты на автокредиты: ЦБ снижает риски долговой нагрузки

Лимиты на автокредиты: ЦБ снижает риски долговой нагрузки

Прожиточный минимум пенсионера к 2027 году составит 17 395 руб.: кому положена доплата?

Прожиточный минимум пенсионера к 2027 году составит 17 395 руб.: кому положена доплата?

«Дешевле не будет»: эксперт оценил урожай картофеля и его влияние на цену

«Дешевле не будет»: эксперт оценил урожай картофеля и его влияние на цену

Абонентов закрывшихся провайдеров могут передавать крупным операторам

Абонентов закрывшихся провайдеров могут передавать крупным операторам

Заморозка индексации в Нижегородской области: госслужащим в регионе перестанут субсидировать жилье

Заморозка индексации в Нижегородской области: госслужащим в регионе перестанут субсидировать жилье

«Биометрия не защитит детей». Иерей Лукьянов выступил против онлайн-продажи алкоголя

«Биометрия не защитит детей». Иерей Лукьянов выступил против онлайн-продажи алкоголя

«Не все решают договоренности»: подешевеют ли кофе, какао и бананы после саммита Россия — Африка

«Не все решают договоренности»: подешевеют ли кофе, какао и бананы после саммита Россия — Африка

«Выплата удвоится до 19 169 рублей»: пенсионерам старше 80 пересчитают пенсию в ноябре

«Выплата удвоится до 19 169 рублей»: пенсионерам старше 80 пересчитают пенсию в ноябре

«С гулькин нос»: эксперт объяснил сокращение числа фермерских хозяйств в России

«С гулькин нос»: эксперт объяснил сокращение числа фермерских хозяйств в России

«Рыбный год». РФ обеспечила себя рыбой на 120%

«Рыбный год». РФ обеспечила себя рыбой на 120%

Конец угольной эры: Кузбасс экстренно спасает экономику до 2035 года

Конец угольной эры: Кузбасс экстренно спасает экономику до 2035 года

Добавьте mosregtoday.ru в избранное