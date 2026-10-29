Ослабление рубля может начаться уже в пятницу. Такой прогноз дал начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, обратив внимание на сигналы о возможных переменах на валютном рынке, пишет « Главный региональный ».

По его оценке, сейчас юань держится под давлением: в четверг он торгуется в нижней части диапазона от ₽11,8 до ₽12,3, однако к концу рабочей недели ситуация может измениться.

Основная причина — завершение налоговых выплат российскими экспортерами. Обычно после этого компании продают меньше валюты на рынке, и рубль лишается важной поддержки со стороны бизнеса. Еще одним фактором станет бюджетное правило: с конца следующей недели государство начнет покупать больше иностранной валюты, что также потянет курс рубля вниз, считает Локтюхов. Таким образом, по мнению аналитика, сочетание снижения продаж валюты экспортерами и роста ее покупок государством создает предпосылки для ослабления рубля уже в ближайшие дни.