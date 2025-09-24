Песков заявил об отложенном влиянии пошлин США на мировую экономику

Те пошлины, которые вводят Соединенные Штаты, обязательно повлияют на мировую экономику, но позже. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина. Его мнение привело РИА Новости со ссылкой на радио РБК.

Песков утверждает, что те пошлины, которые вводит администрация Трампа, имеют отложенный эффект.

«Мы же знаем, что все решения, которые принимаются в экономике, решения по пошлинам, которые принимаются в Соединенных Штатах, они аукнутся мировой экономике через несколько лет», — указал он.

Ранее Песков рассказал о характере отношений между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, главы двух стран поддерживают конструктивные отношения, а российский президент ценит возможность обсуждать с американским коллегой острые международные проблемы.