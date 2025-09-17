Россиян предупредили об очередном повышении цен на куриные яйца

Российский рынок куриных яиц столкнулся с беспрецедентным падением цен, вызванным острым перепроизводством. По данным на начало сентября, стоимость десятка яиц снизилась на 21% по сравнению с прошлым годом, а в некоторых магазинах Санкт-Петербурга лотки и вовсе продавались по 29 рублей при средней отраслевой себестоимости в 60 рублей. Последствия оказались тяжелыми для отрасли. Неконкурентоспособные производители вынуждены продавать продукцию по ликвидационным ценам ниже себестоимости, что тянет вниз всю ценовую систему. Экономист Леонид Холод предупреждает, что без вмешательства это приведет к банкротству птицефабрик и последующему резкому скачку цен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

В качестве решения он предлагает три основных направления: наращивание экспорта в такие страны, как Китай и США, реструктуризацию кредитов для производителей и увеличение объемов промышленной переработки яиц. Эти меры могут смягчить переходный период до новогоднего всплеска спроса и предотвратить резкие ценовые колебания в будущем.

По словам эксперта, текущая ценовая стабилизация носит временный характер, и без системных мер рынок может столкнуться с новым витком ценовой нестабильности уже в среднесрочной перспективе.

