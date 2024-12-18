Рыбсоюз: красная икра начала дешеветь перед Новым годом

В России стоимость икры достигла исторического максимума. Но, по прогнозам Рыбного союза, в дальнейшем ожидается снижение цен. Об этом передает телеканал РЕН. Отмечается, что в декабре 2022 года стоимость килограмма икры достигла 13 тысяч рублей, что является рекордным показателем. В 2023 году цена колебалась в районе 8 тысяч рублей за килограмм.

Уже сейчас, по информации от представителей ассоциации, стоимость икры начала снижаться. В некоторых магазинах можно увидеть на прилавках килограмм икры даже за 9500 рублей.

Рост цен начался задолго до наступления Нового года. Наиболее заметное повышение произошло в сентябре. В октябре икра подорожала ещё на такую же сумму. Однако в ноябре рост цен значительно замедлился.

По мнению Рыбного союза, после Нового года цены на икру упадут ещё на 10%. Причиной подорожания стали не очень успешная путина и искусственно созданный ажиотаж вокруг этого.

Ранее сообщалось, что Московская область и Крым стали регионами с самой дорогой красной икрой.