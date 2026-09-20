С 2027 года начнется мониторинг цен на продукты

С 1 января 2027 года в России начнется системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Инициатива меняет философию контроля: государство переходит от реагирования на уже случившийся рост цен к работе на опережение.

Под наблюдение попадут 24 вида продуктов, составляющих базовую основу полноценного питания. Среди них — распространенные виды мяса (говядина, свинина, баранина, курица), рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа и макаронные изделия. Также в список включены овощи: картофель, свекла, репчатый лук, морковь, капуста, помидоры и огурцы.

Механизм предполагает обмен данными между ведомствами. Федеральная налоговая служба (ФНС) будет передавать Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС и Росстату сведения о сделках между поставщиками и торговыми сетями, объемах реализации, а также о доходах, расходах и прибыли хозяйствующих субъектов.

Если рост цены обусловлен объективными факторами — сезонностью, удорожанием логистики или сырья, — меры, скорее всего, приниматься не будут. Однако при выявлении спекулятивного завышения цены на каком-либо этапе у государства появятся основания для точечного реагирования в рамках существующих полномочий ФАС.

Ранее маркетолог Влад Фишер предупредил, что скидка 50% на продукты и технику должна насторожить покупателя.