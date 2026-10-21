Сколько будет стоить проезд в Петербурге в 2027 году: первые цифры из бюджета

Власти Петербурга заложили рост тарифов на транспорт в бюджет на 2027 год

Экономика

Власти Санкт-Петербурга включили в проект бюджета на 2027 год положение о повышении тарифов на общественный транспорт. Прогнозируемый прирост доходов по данной статье по сравнению с 2026 годом составит ₽576,5 млн.

Согласно финансовому документу, общий объем поступлений от оплаты проезда запланирован на уровне почти ₽15 млрд. Указанные параметры являются расчетными и основаны на ожидаемом индексе потребительских цен, поскольку окончательное решение об изменении стоимости проезда еще не утверждено. На текущем этапе предполагаемый рост оценивается в 4%, однако фактическая индексация может оказаться выше. Официальное распоряжение по этому вопросу планируется выпустить до конца текущего года.

Вице-губернатор Алексей Корабельников подтвердил неизбежность пересмотра тарифов, указав на непрерывный рост стоимости ресурсов для транспортной отрасли и топливно-энергетического комплекса. По его оценке, часть расходов увеличивается в рамках фактической инфляции, а другая часть растет опережающими темпами. Проект финансового документа уже внесен на рассмотрение в Законодательное собрание, где депутаты в ближайшее время начнут его изучение.

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