Следующее из России в Африку судно с удобрениями не пускают в порты ЕС

Судно Ruby, следующее из России в Африку, не пускают в порты европейских стран, сообщает The New York Times.

Владельцем корабля является компания Ruby Enterprise из Мальты. Управляемт им фирма Serenity Shipping, зарегистрированная в ОАЭ.

22 августа балкер вышел из порта города Кандалакши Мурманской области. На борту судна находится 20 тысяч тонн нитрата аммония. Корабль должен доставить груз в Африку.

Во время плавания судно получило повреждения, поэтому вынуждено было обратиться за услугами по ремонту в европейские порты. Корабль ненадолго пустили в порт Норвегии, но после его отбытия из Тромсе другие европейские страны отказывались принять судно.

Отказ европейцев связан с грузом судна, страной его происхождения, санкциями и потенциальной взрывоопасностью трюмов.

Ранее сообщалось о том, что в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы.