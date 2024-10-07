Следующее из России в Африку судно с удобрениями не пускают в порты ЕС
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Судно Ruby, следующее из России в Африку, не пускают в порты европейских стран, сообщает The New York Times.
Владельцем корабля является компания Ruby Enterprise из Мальты. Управляемт им фирма Serenity Shipping, зарегистрированная в ОАЭ.
22 августа балкер вышел из порта города Кандалакши Мурманской области. На борту судна находится 20 тысяч тонн нитрата аммония. Корабль должен доставить груз в Африку.
Во время плавания судно получило повреждения, поэтому вынуждено было обратиться за услугами по ремонту в европейские порты. Корабль ненадолго пустили в порт Норвегии, но после его отбытия из Тромсе другие европейские страны отказывались принять судно.
Отказ европейцев связан с грузом судна, страной его происхождения, санкциями и потенциальной взрывоопасностью трюмов.
Ранее сообщалось о том, что в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы.