Строительство 2026: технологии, которые работают уже сегодня

Строительная отрасль России активно внедряет современные технологии. Речь идет не о футуристических роботах, заменяющих людей, а о конкретных решениях, которые уже сейчас повышают производительность, качество и безопасность на стройплощадках.

Одним из главных трендов стало использование цифровых двойников зданий. Эти виртуальные модели позволяют контролировать процесс строительства и передавать объект эксплуатирующей организации с полной технической документацией, фиксирующей в цифровом формате все нюансы построенного здания. Это значительно упрощает дальнейшее обслуживание объекта.

Активно развивается и 3D-печать зданий. Первые проекты уже реализованы, а в планах государства — масштабирование этой технологии. Также на стройках все чаще можно встретить беспилотную технику: например, автономные катки на крупных инфраструктурных проектах. Для опасных работ, связанных с риском обрушений, применяются демонтажные роботы, в том числе российского производства.

Для создания цифровых двойников используются дроны и даже роботы-собаки, которые полностью сканируют строительные площадки, отслеживая ход работ и движение материалов. «Умные» камеры помогают контролировать использование ресурсов.

В сегменте премиального жилья технологии внедряются еще активнее. Здесь цифровые двойники стали обязательным инструментом для координации сопряжения инженерных систем и монтажных узлов. Системы «умного дома» интегрируются в проект с нулевого уровня, управляя сценариями освещения, климата и безопасности. Контроль качества воздуха с датчиками CO2 и автоматической регулировкой притока — также стандарт для современных домов.

Энергоэффективность становится условием для архитектурных проектов: компактные формы домов-«термосов» и правильная ориентация по сторонам света снижают затраты на отопление. Биофильный дизайн — панорамное остекление, натуральные материалы, внутренние дворики — стирает границу между интерьером и природой. Московский государственный строительный университет уверенно обеспечивает отрасль квалифицированными кадрами для работы с новыми технологиями. В университете созданы лаборатории и научные центры по автоматизации систем зданий, современной инсоляции и применению искусственного интеллекта в строительстве.

Студенты и преподаватели НИУ МГСУ разрабатывают методы цифрового сопровождения объектов на всех этапах — от концепции до эксплуатации. Университет активно участвует в создании отраслевых хранилищ данных, которые позволяют прогнозировать потребности в ресурсах и оптимизировать графики работ.

Особое внимание уделяется подготовке преподавателей, способных обучать работе с нейросетями, дронами и роботизированными комплексами. Это особенно важно, поскольку дефицит квалифицированных кадров остается одним из барьеров для цифровизации отрасли. Выпускники НИУ МГСУ приходят на предприятия уже готовыми к внедрению технологий — от автоматизации документооборота до управления жизненным циклом здания.

Источники: Строительная газета, 2026 год, РБК Компании, 2025 год, moigektar.ru, 2025 год

Материал подготовлен при участии специалистов НИУ МГСУ в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в целях реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».