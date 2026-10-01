Таможня доначислила ₽35,2 млрд за полгода: почему бизнес попадает в неожиданные проверки

Товар давно продан, отчетность закрыта, деньги потрачены — а через годы таможня может выставить счет за ту самую поставку. Почему одни импортеры платят миллионы, а других почти не трогают, объяснила в беседе с RuNews24.ru руководитель Sokol Trade, эксперт по ВЭД Ольга Сокольникова.

За полгода 2026-го таможня доначислила бизнесу ₽35,2 млрд — на четверть больше, чем годом ранее. Причины известны: три года на проверку декларации, автоматическая сверка данных таможни и налоговой, сравнение цены со средней по рынку, рост штрафов и уголовных дел. Но это не отвечает на главный вопрос собственника: почему у меня постоянные корректировки, а у соседей с тем же объемом импорта их почти нет?

Ответ, по словам эксперта, почти всегда внутри компании. ВЭД ведут от поставки к поставке: партию оформляют в спешке, когда груз уже на границе, а код, стоимость и документы подбирают под давлением сроков. За ВЭД целиком не отвечает никто — закупщик договаривается, бухгалтер платит, логист везет, брокер оформляет. Общей картины, которую видит таможня, не собирает никто.

Документы к спору не готовят: шаблонный контракт, инвойс без разбивки, переписка о цене в телефоне уволившегося менеджера. Корректировки оплачивают молча — три тысячи проще заплатить, чем спорить. Но система видит согласие, риск компании растет, и следующие поставки проверяют строже. Одна ошибка тиражируется годами: код или цену выбрали однажды и повторили в сотне деклараций. Через три года это одна большая претензия.

Сокольникова уверена: подход к ВЭД должен быть плановым. Сначала выстраивается система — коды товаров, документы по каждому поставщику, обоснование цены до отгрузки, а не на границе. Затем работает слаженный отдел ВЭД: одна команда отвечает за всю цепочку и видит ее так, как видит таможня. Эксперт советует честно спросить себя: что в моем ВЭД я делаю не так?