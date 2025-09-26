Бывший президент США Дональд Трамп распространил заявления о якобы катастрофическом состоянии экономики России на фоне украинского конфликта, не подкрепив их какими-либо данными. Эти оценки противоречат официальной позиции Москвы, которая неоднократно заявляла о способности выдержать санкционное давление и указывала на неэффективность ограничительных мер.

Выступая перед журналистами, Дональд Трамп сделал резкое заявление. По его словам, дела России идут «очень плохо», так как «они поставили на кон абсолютно все», передает РИА Новости.

Стоит отметить, что в сентябре на полях Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп уже утверждал, что экономика России находится в «ужасном» состоянии.

Данные высказывания вступают в противоречие с официальной позицией российских властей. Как ранее неоднократно подчеркивалось в Москве, Россия справляется с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении нескольких лет. Российская сторона отмечает, что западные страны не готовы признать провал этой политики. Критика эффективности антироссийских санкций также звучит и в самих западных странах.

Президент РФ Владимир Путин характеризует санкции как элемент долгосрочной стратегии Запада, направленной на сдерживание и ослабление России, и указывает, что эти меры наносят ущерб глобальной экономике, ухудшая жизнь миллионов людей по всему миру.

