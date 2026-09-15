Банк России анонсировал масштабную реформу, которая затронет рынок новостроек и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Регулятор намерен повысить прозрачность сделок и минимизировать риски покупателей. Особое внимание ЦБ уделил рассрочкам от застройщиков, которые продвигаются как альтернатива ипотеке, но создают скрытые угрозы: растет закредитованность, а защита покупателя слабее, чем при банковском кредите, пишет Konkurent .

Для упорядочения рынка предложен ряд мер. Право собственности на квартиру предлагается оформлять на дольщика сразу после сдачи дома, но объект останется в залоге у девелопера до полного погашения рассрочки. Все платежи планируется проводить через специальные счета, а срок рассрочки ограничить тремя годами с момента ввода объекта. Предельный размер штрафов за просрочку — не более 20% годовых, а сведения о рассрочке войдут в кредитную историю заемщика.

Отдельный блок касается ИЖС. Чтобы защитить граждан от недобросовестных подрядчиков, ЦБ сделает обязательным использование эскроу-счетов при выдаче ипотеки на строительство частного дома. Средства будут храниться в банке и передаваться строителям только после выполнения работ. Также регулятор адаптирует стандарты защиты прав заемщиков под ИЖС и разработает правила работы с проблемными долгами.