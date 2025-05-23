В Америке решили отказаться от чеканки одноцентовых монет

В Соединенных Штатах принято решение отказаться от чеканки монет достоинством в один цент. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Представитель Министерства финансов США сделал заявление, что в мае 2025 года была отчеканена последняя партия заготовок для одноцентовых монет, после чего принято решение прекратить их выпуск. Теперь одноцентовые монеты будут производиться до момента полного исчерпания заготовок для них, и после это их выпуск окончательно прекратится. Причиной такого решения была указана нерентабельность.

«Это еще один пример эффективности нашей администрации для налогоплательщиков», — указали в Минфине.

Планируется, что за счет такого решения будет сэкономлено порядка $56 млн.

Ранее сообщалось, что редкая монета Петра I была выставлена на продажу в Новосибирске за 300 тыс. руб. Серебряная монета имеет номинал в один рубль, на ней отчеканен профиль императора, и она выпущена в 1724 году. Она сохранилась в хорошем состоянии. Еще одно преимущество товара — редкая комплектность.