В Дмитрове построят уникальный завод по изготовлению микрофибры

Дмитровский городской округ прирастет новым предприятием. В 2024 году здесь запланировано запустить завод по производству ткани из химических волокон.

Решение о неординарном событии принято на Петербургском международном экономическом форуме. Соответствующий договор подписан подмосковным Министерством инвестиций, промышленности и науки и ООО «ПК «БИГ ФЭМЕЛИ».

Как отметила министр Екатерина Зиновьева, объем инвестиций в проект составит около 500 млн рублей, завод позволит обеспечить работой 100 человек. В свою очередь, исполнительный директор фирмы-партнера Тимур Шавалеев выразил надежду, что дмитровское предприятие успешно впишется в программу по импортозамещению. В частности, за счет нового завода будет перекрыта половина внутреннего спроса на изделия из микрофибры.

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