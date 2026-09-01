В российских городах-миллионниках количество баров за год сократилось на 6%, до 5,9 тыс. заведений. Такие данные приводят « Ведомости » со ссылкой на исследование сервиса 2ГИС. Спад связывают с перенасыщением рынка и стремлением посетителей экономить.

Сильнее всего снижение затронуло Москву: число баров в столице уменьшилось на 14%, до 1,9 тыс. точек. Заметное падение также отмечено в Краснодаре (минус 10%, до 285 заведений) и Омске (минус 7%, до 101). На центральных улицах Москвы закрытия баров заметно опережают открытия новых.

При этом в ряде городов динамика обратная. Лидером роста стал Челябинск, где количество баров увеличилось на 8%, до 162. Далее следуют Нижний Новгород (плюс 5%, до 200 заведений), Казань (плюс 4%, до 233) и Пермь (плюс 3%, до 151).