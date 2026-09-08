Железная дорога в Китай через Алтай может озолотить Россию: эксперт назвал суммы от десятков до сотен миллиардов

Строительство железной дороги из России в Китай через Алтай может принести российской экономике сотни миллиардов рублей. Такое мнение в беседе с « Абзацем » высказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Эксперт пояснил, что логистика сегодня — один из главных факторов развития экономики. Китай остается одним из самых быстрорастущих мировых рынков, а железнодорожный транспорт позволяет обеспечивать кратчайшие сроки доставки. Создание такого коридора, по его словам, станет мощным стимулом для экономического роста России и принесет дополнительные доходы в бюджет.

Ордов отметил, что Китай активно торгует с Европой и ему не хватает дешевых и быстрых маршрутов доставки. Россия, по его мнению, станет бенефициаром проекта во всех смыслах. Первоначальная прибыль может составить десятки миллиардов, затем — сотни миллиардов рублей. Если учесть дополнительные процентные пункты роста ВВП, суммы могут вырасти до триллионов.

В СМИ сообщили, что российские власти изучают целесообразность строительства железной дороги в Китай через Алтай. Проект рассматривается в контексте конкуренции с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, который идет в обход России, и для компенсации нестабильности южных морских путей.