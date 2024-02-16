Жесткость дает результат: выяснилось, почему ЦБ не стал снижать ключевую ставку

Сегодня состоялось заседание совета директоров Центробанка по вопросу ключевой ставки, на котором было принято решение оставить ее неизменной — на уровне 16% годовых.

Сохранение высокой ключевой ставки отразится, в том числе, на рынке недвижимости в Подмосковье. Например, подешевеет жилье в новостройках, в этом уверена экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

Она рассказала корреспонденту Regions, что высокая ключевая ставка уже сделала ипотеку менее доступной и, как следствие, снизила спрос на квартиры. Свою роль в этом сыграли и другие причины, например, новые требования к обязательным резервам банков по ипотечным сделкам.

«Говорить о вероятном снижении ключевой ставки в ближайшей перспективе едва ли возможно. Инфляция по-прежнему колеблется вокруг цифры 7,4% при цели в 4%. Значит, рынок недвижимости в полной мере ощутит влияние действий финансовых властей и будет функционировать в условиях высокой процентной ставки по кредитам», — отметила Тарасова.

Впрочем, резкого снижения цен ждать не стоит. Ведь застройщики берут для строительства кредиты и не могут продавать квартиры дешевле, чем требуется по соглашению с банком. Но со временем жилье в новостройках подешевеет из-за роста предложения и ограничения спроса.

«Пока те же застройщики ограничиваются акционными предложениями. Если спрос останется на уровне января, существенно уменьшившись по сравнению с предыдущими месяцами, то скидки в 10-20% станут постоянным спутником продаж», — подытожила доцент.

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