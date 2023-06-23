Андрей Воробьев о восстановлении социальных объектов в новых регионах РФ: своих бросаем
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем аккаунте в социальных сетях сообщил, что в новых регионах страны продолжаются работы по восстановлению объектов социальной инфраструктуры.
«Продолжаем восстанавливать социальные объекты в новых регионах. Своих не бросаем!» - написал глава региона.
Силами Подмосковья был завершен капремонт в Новоазовской ЦРБ. Здание было построено более шестидесяти лет назад и до ремонта находилось в плачевном состоянии. Теперь его обновили, закупили новое оборудование и мебель.
Ранее Андрей Воробьев отметил важность духовного единства граждан.