Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Центральном парке Лобни

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в Лобню проверил работу Центрального парка и посетил открытую тренировку юных хоккеистов, которая проходила на катке. Ее провел главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг.

«Хочу вас поблагодарить за то, что ведете здоровый образ жизни, формируете характер. Хоккей — сложный вид спорта. Спасибо Роману Борисовичу и всей его команде за то, что в разных городах он объединяет детей, начиная с 5-летнего возраста, старается привлечь лучших тренеров для того, чтобы они учили правильно кататься, думать на льду. Мы видим запрос родителей, которые хотят, чтобы их дети получали самые лучшие тренировки», — сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/2 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/2

Каток оснащен освещением и звуковым оборудованием. Кататься здесь можно даже в +10. Объект рассчитан на 130 посетителей одновременно.

В период новогодних каникул каток посетили 10 тыс. жителей. В целом с начала сезона — около 34 тыс.

Два часа в день на катке выделяют под хоккей. Сегодня здесь прошел бесплатный мастер-класс с командой «Красная Машина» под руководством тренера Федерации хоккея России. В нем приняли участие ребята в возрасте от 5 до 14 лет.

«Я благодарен Правительству, Министерству спорта и Министерству благоустройства Московской области и лично губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку и внимание к проекту „Красная Машина ДВОР — связь поколений“ и развитие массового детского спорта. Сегодня в Лобне провели тренировку, и для ребят это всегда дополнительная мотивация, когда руководитель региона приходит на лед и видит все своими глазами», — отметил первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» и основатель школы «Красная Машина Юниор» Роман Ротенберг.

Проект стартовал в декабре 2025 года. За месяц в его рамках провели 30 тренировок в разных округах. Их посетили порядка 500 ребят.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев в ходе поездки в Лобню осмотрел Центральный парк и оценил его модернизацию.