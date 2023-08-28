Действующий губернатор Подмосковья пользуется поддержкой абсолютного большинства населения — опрос
Фото: [Антон Чернов]
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев пользуется поддержкой абсолютного большинства населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР).
По данным аналитиков, за Андрея Воробьева готовы проголосовать семьдесят процентов избирателей, которые намерены принять участие в предстоящих выборах. Еще восемь процентов респондентов заявили, что пока не определились с кандидатом, но допускают голосование за действующего главу Подмосковья.
Большинство опрошенных отметили, что основной мотив их выбора — это наличие заметных положительных результатов работы Воробьева на посту губернатора, в том числе в сфере благоустройства, социальной и дорожной инфраструктуры. Также в числе аргументов были названы позитивное личное отношение, открытость главы Московской области и желание стабильности.
Конкуренты действующего губернатора, по данным опроса, набирают по четыре-шесть процентов голосов избирателей, выяснилось в ходе исследования.
Опрос проводился с 18 по 22 августа. Участие в нем приняли 1,5 тысячи респондентов.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний».