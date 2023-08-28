По данным аналитиков, за Андрея Воробьева готовы проголосовать семьдесят процентов избирателей, которые намерены принять участие в предстоящих выборах. Еще восемь процентов респондентов заявили, что пока не определились с кандидатом, но допускают голосование за действующего главу Подмосковья.

Большинство опрошенных отметили, что основной мотив их выбора — это наличие заметных положительных результатов работы Воробьева на посту губернатора, в том числе в сфере благоустройства, социальной и дорожной инфраструктуры. Также в числе аргументов были названы позитивное личное отношение, открытость главы Московской области и желание стабильности.

Конкуренты действующего губернатора, по данным опроса, набирают по четыре-шесть процентов голосов избирателей, выяснилось в ходе исследования.

Опрос проводился с 18 по 22 августа. Участие в нем приняли 1,5 тысячи респондентов.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний».