Губернатор Подмосковья проверил работу Центрального парка Лобни

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Лобню проверил работу Центрального парка и обсудил планы по его модернизации.

Парк был создан в 1969 году. За это время его инфраструктура устарела. Полтора года назад на территории объекта провели масштабные работы по модернизации. На 15 га обновили дорожки и входную группу. Сам парк разделили на функциональные зоны для тихого и активного отдыха. Кроме того, открыли каток с искусственным льдом и прокатом инвентаря.

«После проведенной модернизации у нас появились танцевальная площадка с амфитеатром, скейт-парк, детские площадки, арт-объект „Перевернутый домик“, 7D-кинотеатр, прокат (машинки, велосипеды, электроснегокат, тюбинг, коньки), веревочный парк, аттракционы, батут, автогородок, а также ресторан, кафе и коктейль-бар. По территории курсирует паровозик», — рассказала директор парка Анастасия Капкова.

В 2026 году в парке планируется установить 11 новых аттракционов и высадить новые деревья.

За последние пять лет в Лобне благоустроили парк «Река времени», парк «Киово» и набережную одноименного озера. Также был открыт Парк Защитников Москвы. В 2026 году обновят сквер в микрорайоне Депо, набережную пруда «Москвич» и сквер вдоль улиц Вокзальная и Полевая.

Ранее сообщалось, что губернатор в рамках поездки в Лобню проверил ход строительства нового ФОКа с бассейном.