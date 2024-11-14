Губернатор Воробьев ознакомился с продукцией подмосковного оружейного завода, которую применяют в зоне СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с продукцией подмосковного оружейного завода, которую применяют в зоне проведения специальной военной операции. Ее выпускают под брендом ORSIS.

«Нашу страну нужно защищать, в частности используя самое технологичное оружие. Вы справляетесь с этой задачей, потому что репутация изделий, которые вы производите, самая высокая. Это можно услышать от признанных специалистов своего дела», — сказал губернатор.

Предприятие осуществляет полный цикл производства нарезного оружия. Здесь изготавливают стволы, затворные группы и не только. На заводе функционируют 60 обрабатывающих центров различного назначения с программно-числовым управлением.

«Мы производим для нужд армии не только обычные патроны, но и специальные патроны с повышенными возможностями по пробитию целей. Кроме того, производим целую линейку, причем довольно большую, охотничьих и спортивных изделий», — рассказал директор по производству завода Максим Байметов.

По его словам, на предприятии работают порядка 150 человек. Здесь также ведут научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность по разработке и модернизации современных высокоточных оружейных систем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.