До конца 2026 года в Подмосковье благоустроят 19 общественных территорий. На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов обсудили реализацию программы благоустройства в этом году, планы, а также подготовку общественных пространств к зимнему сезону.

«Нами реализуется большая программа по созданию пространств, где семьи с детьми, молодежь, старшее поколение могут отдыхать, проводить время безопасно и комфортно. Это государственная программа. Во всех регионах идет благоустройство, и мы здесь задаем темп. Сегодня говорим о том, что сделано в части строительства, сдачи и содержания таких территорий. Раньше традиционно, когда говорили о парках, предполагали, что туда можно пойти на прогулку с ребенком, покататься на велосипеде и т. д. Сегодня же абсолютное большинство пространств подходят не только для летнего, но и осеннего, зимнего отдыха. Впереди большие каникулы. Мы видим, какое количество жителей эти дни проводят в парках, а значит, они должны соответствовать. Это большая чувствительная работа», — сказал Воробьев.

В общей сложности в этом году в Подмосковье завершат благоустройство 64 общественных территорий. Так, это 10 парков, в их числе уже открытые «ЛиАЗ Парк» в Ликино-Дулееве (Орехово-Зуевский г. о., победитель конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений), «Летний парк» в Малаховке (г.о. Люберцы), Центральный парк в Щелкове, парк на месте ДК «Потапово» (Павлово-Посадский г. о.), завершенный досрочно, парковая зона в ЗАТО Восход, Центральный парк культуры и отдыха в Люберцах (1-й этап сдали досрочно). До конца года также панируют ввести: «Парк Авиастроителей» в Дубне, «Тимоховский парк» в г. о. Ленинский (1-й этап), Городской парк в Красногорске (2-й этап) и Парк культуры и отдыха в Жуковском (2-й этап).

Еще - 11 лесопарков, семт из которых уже принимают посетителей, в частности, «Вишняковский лес» в г. о. Балашиха (2-й этап), лесопарк «Прибрежный» в м. о. Истра, лесопарк «Волхонка» в Богородском г. о., лесопарк на ул. Неделина в Щелкове, лесопарк «Восьмидорожье» в Раменском м. о. и так далее, 12 скверов, например, сквер на ул. Октября в Реутове, «Блюдечко» в Коломне (победитель конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений), сквер возле «РДК» в Талдоме, «Сквер Реутовских спортсменов» («Каштановый сквер»), сквер в мкр. Депо в г. о. Лобня, сквер «Журавли» в Ивантеевке и так далее.

Работы также затронут 15 пешеходных зон и площадей, на 12 из которых уже завершены работы, в том числе Проспект Победы в Ступине (победитель конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений), Проспект Ильича в Шатуре (1-й этап), Площадь и сквер В. И. Ленина в Подольске, Пешеходная зона на Заводском проезде во Фрязине, Центральная площадь в Истре (победитель конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений), Октябрьская площадь в Орехово-Зуеве, «Богородский бульвар» в Ногинске, Площадь Молодежная в Наро-Фоминске (победитель конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений), ул. Пожарского в Зарайске и так далее, 10 набережных. Например, набережная Озера Стахановское в Электрогорске (Павлово-Посадский г. о.), Борисоглебского озера в Раменском (3-й этап), зона отдыха у р. Уча в Ивантеевке (г.о. Пушкинский), набережная пруда «Москвич» в Лобне, Барашкинский пруд в г. о. Химки, «Северные пруды» в Сергиево-Посадском г. о. (победитель конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений) и не только.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

Благоустройство пройдет и в шести функциональных зонах: в парке «Мечта» в Наро-Фоминском г. о., парке «Ивановские пруды» в Красногорске, в городском парке Краснознаменска, парке «Ривьера» в Можайском м. о. и других.

Кроме того, в регионе реализуется программа по благоустройству малых общественных территорий, в которую в этом году вошли 56 объектов.

«В минувшие выходные после благоустройства открылась территория около Барашкинского пруда в Химках. В течение нескольких лет мы видели большое количество обращений жителей на „Доброделе“ по поводу этого объекта. В ближайшее время откроем сквер „Северный“ в Луховицах, „Тимоховский парк“ (1-й этап) в Ленинском, сквер „Мирабель“ в Протвине, набережную р. Яуза в Мытищах, Пешеходную зону в мкр Дзержинец г. о. Пушкинский, „Мемориальный сквер“ в Люберцах. Также в декабре досрочно сдаем крупный объект — „Кореневский карьер“ в Люберцах. Очень популярная пляжная территория, по которой также было много обращений жителей. Также второй год у нас идет очень значимая программа по благоустройству малых общественных территорий — 56 в 2026-м. Так называемые скверы у дома. Например, во Всероссийском голосовании за сквер Текстильщиков в Волоколамске жители отдали почти 2 тыс. голосов, за „Ракушку“ в Бронницах — более 2,4 тыс., а за сквер „Привокзальная площадь“ в Луховицах — более 4,8 тыс.», — сказал заместитель Председателя Правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2027 году в Подмосковье планируют благоустроить 62 объекта, которые будут радовать более 2 млн жителей, в их числе 14 парков, 20 пешеходных зон, девять лесопарков, три набережные, 11 скверов, три функциональные зоны в парках и два веломаршрута. На более чем 20 объектах уже приступили к работам. Кроме того, в планах провести благоустройство свыше 100 малых общественных территорий.

Среди наиболее знаковых объектов, которые вошли в программу: скверы «Юбилейный» и «Юность» в Химках, пешеходный маршрут по ул. Лажечникова, ул. Лазарева и ул. Святителя Филарета в Коломне, победители Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений — набережная р. Гуслица в Егорьевске, Советская площадь в Видном, территория у Молодежного центра «МИР» в Истре, набережная Дмитрия Донского в Коломне и не только.

Всего в Московской области 225 парков. Прогноз по посещаемости на 2026 год — более 100 млн помещений (+ 10 млн в сравнении с 2025-м). Все территории соответствуют стандартам доступной среды для удобства маломобильных граждан, мам с колясками.

В ходе совещания также обсудили подготовку парков и общественных территорий к зимнему периоду. В этом сезоне на территории региона будут работать 48 катков с искусственным льдом, в том числе 5 новых — на площади Ленина в Жуковском, в лесопарке «Соколиная гора» в м. о. Истра, парке «Раздолье» и д. Супонево в Одинцовском г. о., а также Центральном парке в Щелкове. Каждый из них должен быть оборудован пунктами проката, питания, туалетами, шкафчиками для хранения и т. д. Кроме того, в парках Московской области будет 68 лыжных трасс и 41 тюбинговая горка.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

«Все парки готовы к зиме, обеспечены персоналом, уборочной техникой, ручным инвентарем, противогололедными материалами и т. д. Сейчас ведется активная работа по подготовке 48 катков с искусственным льдом, которые должны быть открыты к 1 декабря. У нас есть стандарт по обеспечению катков — это белый лед, брэндинг, заливочная машина, праздничное оформление, новый и полноразмерный инвентарь, теплые прокаты, туалеты и так далее. Забронировать сеанс на катках можно через сайт sport.mosreg.ru и портал „Добродел“. Также с этого года контролировать очереди на катках будем с помощью камер с ИИ, чтобы распределять потоки», - отметил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.