Чем строже диета, тем больше вес: эндокринолог раскрыл механизм «отскока», который знаком почти каждому

Резкое урезание калорий вместе с изнурительными тренировками дает обратный эффект и приводит к набору веса. Об этом « Абзацу » рассказал врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. По его словам, такой подход вводит организм в стресс и провоцирует быстрый возврат сброшенных килограммов.

Специалист отметил, что строгих ограничений обычно хватает максимум на два-три месяца. После отказа от диеты организм включает механизм суперкомпенсации и начинает ускоренно запасать жир. Калинчев пояснил, что жесткий дефицит калорий вплоть до голодания и высокий уровень физической активности могут навредить организму: для него это стресс, который он запоминает. Обычно человек выдерживает такой режим два-три месяца, а потом все бросает и начинает питаться как раньше. В этот момент происходит «отскок» веса: сбрасывает пять килограммов, а набирает десять.

Врач добавил, что кратковременные периоды строгой диеты и активных тренировок не заменяют постоянный режим. Для контроля веса важнее регулярное питание и умеренная ежедневная нагрузка. Такие циклы могут повторяться годами и постепенно приводить к тому, что к 40 годам худеть становится сложнее. Человек разочаровывается, опускает руки и ищет быстрый способ решить проблему с помощью препаратов или операций. На самом деле важнее каждый день нормально питаться и поддерживать обычную активность, например проходить около 10 тысяч шагов, заключил диетолог.