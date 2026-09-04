Даже бокал вина повышает риск рака: британские ученые объяснили, почему безопасной дозы алкоголя не существует

Употребление алкоголя даже в небольших количествах увеличивает вероятность возникновения злокачественных опухолей. К такому выводу пришли специалисты британского фонда Cancer Research UK. Они поясняют, что этиловый спирт повреждает ДНК и замедляет восстановление клеток, а слизистая оболочка рта и горла особенно чувствительна к спиртному. Безопасной дозы алкоголя с точки зрения онкологических рисков не существует.

Масштаб проблемы оценили исследователи Международного агентства по изучению рака. Их работа опубликована в журнале The Lancet Oncology. Согласно подсчетам, в 2020 году алкоголь стал причиной 741 300 новых случаев рака в мире — это 4,1% от общего числа заболевших. У мужчин зафиксировано 568 700 таких случаев, у женщин — 172 600. Чаще всего спиртное провоцировало опухоли пищевода, печени и молочной железы. Умеренное потребление напитков тоже вносило вклад в развитие онкологии.

Этанол вредит несколькими путями: повреждает клетки, повышает уровень гормонов и вызывает изменения в клетках полости рта и горла. Риск растет с объемом выпитого, однако связь с опухолями подтверждена и для малых доз. Врачи рекомендуют сокращать употребление алкоголя как один из управляемых факторов профилактики рака наряду с отказом от курения и контролем веса.