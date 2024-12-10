Диетолог Соломатина категорически противопоказанный продукт для употребления в пищу пожилым людям

По словам диетолога Елены Соломатиной, пожилым людям лучше не употреблять в пищу пельмени, поскольку в них содержатся соль и жир, а сочетание теста и мяса может быть опасным для здоровья. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что с возрастом у людей возникают хронические болезни и дегенеративные изменения, которые могут протекать в скрытой форме.

По мнению медика, при употреблении в пищу пельменей может случиться моментальное обострение заболеваний поджелудочной железы вплоть до приступа.

Ранее диетолог Гинзбург назвал более полезные пельмени.