Диетолог Соломатина пояснила популярность альтернативного молока в России

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, причиной популярности альтернативного молока у жителей России стала лактозная недостаточность, которая в действительности встречается относительно редко и обычно имеет генетическую природу. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она добавила, что имеется и приобретенная форма данного состояния. В ряде стран потребление молочных продуктов сохраняется на протяжении всей жизни, так как молоко является для них важным продуктом питания. В нашей стране молочные продукты традиционно занимают важное место в рационе, что объясняет относительно низкую распространенность непереносимости лактозы по сравнению с Поднебесной.

По мнению медика, к лактозной недостаточности приводят изменения в пищевых привычках, образе жизни и микробиоме, а также трансформация состава и качества продуктов питания. Кроме того, люди начинают испытывать аллергии на молочные белки, что оказывает влияние на усвояемость коровьего молока. Тем не менее кисломолочные продукты лучше переносятся, поскольку содержат меньше лактозы.

Она подчеркнула, что при этом популярность растительных аналогов молока не решает проблему, так как они не могут полностью заменить молоко с точки зрения питательной ценности. Поэтому при замене молока на его аналоги важно понимать, что растительные напитки используются скорее для вкуса, а не для полноценной замены молока, и полный отказ от молочных продуктов может нести риски для здоровья, поскольку организм каждого человека имеет ряд генетических пределов адаптации. Так, отсутствие молочных продуктов может оказать влияние на стрессоустойчивость, иммунитет и восприимчивость к вирусам у ряда людей. Поэтому если организм функционирует нормально, отказываться от молочных продуктов без острой необходимости нецелесообразно.

Ранее она объяснила вредность растительного молока.