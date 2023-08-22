«Две красные точки, следы от клыков»: выяснилось, как можно распознать укус ядовитой змеи

В Подмосковье активизировались змеи. Совсем недавно в селе Захарово была госпитализирована годовалая девочка после укуса. Предположительно, гадюки.

Миграция

Ранее председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов уже отмечал, что причиной активизации змей стало начало их осенней миграции, а неосторожное обращение с животными может стать причиной укусов.

Маркеры

Как рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская, в случае укуса змеи первым делом нужно понять — ядовитая она или нет.

«И если в состоянии испуга или шока змею вы не разглядели, то опасность ее укуса можно определить по его следу. Укус ядовитой змеи можно отличить визуально. Главный маркер — это одна или две красные точки, расположенные недалеко друг от друга, следы от ядовитых клыков, которые длиннее прочих зубов змеи», — пояснила врач в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот при укусе неядовитой змеи виден ряд небольших проколов, похожих на царапины, продолжила эксперт.

Симптомы

Максимум вреда от неядовитого укуса — это загноение раны, уточнила собеседница, а вот впрыснутый яд ядовитой змеи сразу же провоцирует жгучую боль в месте укуса, отек или покраснение, посинение.

«Проявляются и такие симптомы, как тошнота, головокружение, слабость, затрудненность дыхания и так далее. И чем дальше — тем только хуже. Поэтому после укуса ядовитой змеи обращаться за помощью нужно как можно быстрее», — предупредила Малиновская.

Ранее мы сообщали о том, что делать, если человека укусила змея.