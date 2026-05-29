Эндокринолог Садовская раскрыла три категории вредных продуктов на завтрак

Эндокринолог компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская в беседе с « Лентой.ру » перечислила популярные, но вредные для завтрака продукты. По ее словам, утренний прием пищи не должен содержать жирные и жареные блюда — фастфуд, колбасы, сдобную выпечку. Врач объяснила, что такая еда расслабляет нижний пищеводный сфинктер и замедляет опорожнение желудка, из-за чего возрастает вероятность заброса кислоты в пищевод и появления изжоги, особенно если трапеза обильная и поспешная.

Также эндокринолог посоветовала исключить из завтрака продукты с высоким содержанием простых углеводов — конфеты и сладкие хлопья. Они провоцируют резкий скачок сахара в крови, а при регулярном употреблении повышают риск метаболических нарушений, включая преддиабет и диабет. Кроме того, такая пища не дает продолжительного насыщения, и уже через час-два возвращается чувство голода.

Отдельно Садовская остановилась на кашах. Несмотря на их очевидную пользу, при некоторых заболеваниях отдельные крупы способны навредить. Людям с непереносимостью глютена она не рекомендовала употреблять булгур, перловку и пшеницу, поскольку все они содержат этот белок. Безопасной альтернативой врач назвала рис или гречку.