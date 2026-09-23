Ходьба вместо спортзала: академик Бокерия раскрыл главный секрет оздоровления
Академик Бокерия: ходьба — самый простой способ оздоровления
Обычная ходьба является одним из самых доступных способов поддержания физической активности и обладает огромным потенциалом для оздоровления. Об этом журналистам в преддверии всероссийской акции «10 тыс. шагов к жизни» заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия, передает АГН «Москва».
По его словам, ходьба не требует специального оборудования, больших финансовых затрат или спортивной подготовки.
Бокерия подчеркнул, что именно в ходьбе заложен гигантский резерв оздоровления. Он назвал ее одним из самых доступных способов поддерживать физическую активность. Всероссийская акция «10 тыс. шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню сердца, состоится 27 сентября. Центральной площадкой мероприятия традиционно станет столичная ВДНХ.