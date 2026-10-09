Яркий желток — не признак пользы: диетолог развеяла популярный миф о яйцах

Диетолог Соломатина: насыщенный цвет желтка не говорит о пользе яйца

Здоровье

Насыщенный цвет желтка не свидетельствует о том, что яйцо полезнее других. Об этом Life.ru рассказала диетолог Елена Соломатина. По ее словам, производители могут менять оттенок с помощью добавок в корм птиц, поэтому внешний вид продукта не всегда отражает его пищевую ценность.

Соломатина объяснила, что яркий желток не означает, будто курица гуляла на свободном выгуле. Количество других витаминов, микро- и макроэлементов может быть точно таким же, как у птиц, содержавшихся в неволе, — просто в корм добавили натуральные красители. Естественный оттенок желтка зависит от рациона курицы. При свободном выгуле птица получает растительные пигменты из травы и другого корма, в том числе каротиноиды. Однако на птицефабриках их могут добавлять специально для достижения яркого цвета. Натуральные пигменты способны немного увеличить содержание каротиноидов, но это не делает яйцо автоматически значительно полезнее.

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