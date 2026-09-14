Карантин по бешенству сняли в двух амурских селах: где еще действуют ограничения и куда звонить при подозрении
Амурское управление ветеринарии: в двух селах снят карантин по бешенству
В двух селах Амурской области — Волково Благовещенского округа и Малой Сазанке Свободненского округа — отменен карантин по бешенству. Все запланированные противоэпизоотические мероприятия там выполнены, а домашние животные прошли повторную иммунизацию. За весь период наблюдения новых случаев заражения в этих населенных пунктах и рядом с ними не зарегистрировано.
По данным амурского управления ветеринарии, первые очаги инфекции выявили еще в июле. В Малой Сазанке носителем вируса оказалась крыса, в окрестностях Волково — дикая лиса.
Сейчас карантинные ограничения действуют только в одном населенном пункте региона — городе Белогорске. При подозрении на бешенство специалисты просят немедленно обратиться в ближайшее государственное ветучреждение или позвонить на круглосуточную горячую линию управления ветеринарии Амурской области по номеру 89145841841.