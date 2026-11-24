Журнал Lancet Psychiatry опубликовал статью, авторы которой заявили, что минимум 10% населения планеты зависимы от интернета, и назвали такую зависимость болезнью: человек не может справиться с ней самостоятельно. Материал подготовила Комиссия по глобальным действиям в отношении проблемного использования интернета, которую собрал сам журнал.

Комиссию возглавил профессор психиатрии Университета Хартфордшира Наоми Файнберг. В нее вошли 29 психологов из разных стран, а также политологи, интернет-эксперты и люди с диагностированной интернет-зависимостью. Авторы опирались на многолетнюю статистику, собранную в основном в Европе. Точное число зависимых неизвестно: «нехимическая зависимость» официально не признана заболеванием, а за помощью такие люди обращаются редко.

По мнению комиссии, зависимость вредит и телу (тревога, плохой сон, заболевания ЖКТ, депрессия), и социальной жизни (замкнутость, разрыв контактов, импульсивные покупки). Универсального лекарства нет: нужны когнитивно-поведенческая терапия и лечение сопутствующих заболеваний, а система здравоохранения к этому готова не полностью.

Авторы предлагают регулировать интернет по аналогии с алкоголем и табаком, но не запретами, а ограничением практик крупных платформ. Они призывают отказаться от алгоритмов, подбирающих контент под пользователя, бесконечных лент, автовоспроизведения видео и системы уведомлений. Влияние ИИ в статье отмечено, но выводов по нему нет. Часть экспертов заподозрила, что за идеями стоит попытка ввести цензуру, большинство признало правоту врачей, но сочло их предложения трудновыполнимыми. Соавтор исследования профессор Университета Флиндерса Жолт Деметрович отметил, что задача состоит в том, чтобы уменьшить вред и сохранить пользу цифровых технологий.

Психотерапевт Лев Пережогин, доктор медицинских наук, считает, что для специалистов эта зависимость давно не секрет. Он напомнил, что в 1998 году американка Кимберли Янг предложила критерии ее выявления, а в 2014 году показала с помощью МРТ схожие изменения мозга у зависимых подростков и наркоманов. По его словам, интернет-зависимость не формализована в МКБ-10, что затрудняет исследования и практику, а в России нет аналога американского FDA.