Названа идеальная доза кофе: две-три чашки спасут от диабета

Любителей кофе обрадовали, но и предостерегли одновременно. Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru подтвердила , что популярный напиток действительно защищает от серьезных болезней — от паркинсонизма до диабета второго типа. Но тут же добавила ложку дегтя: если переборщить с дозировкой, вместо бодрости можно заработать бессонницу и проблемы с сердцем.

По ее словам, кофе изучен вдоль и поперек, и у науки к нему претензий немного. Все дело в кофеине, который блокирует рецепторы усталости в мозгу, и в антиоксидантах, гасящих воспалительные процессы. Именно поэтому у людей, которые пьют кофе регулярно и без фанатизма, реже диагностируют не только болезнь Паркинсона и диабет, но и некоторые печеночные недуги. Однако нутрициолог подчеркивает: напиток подходит далеко не всем. В черный список попали гипертоники в тяжелой форме, люди с тахиаритмией, язвой в стадии обострения и тревожными расстройствами. Беременным тоже стоит быть аккуратнее: больше 200 миллилитров в день — и уже повышается риск замедления роста плода.

По мнению медика, для здорового взрослого человека золотой стандарт — две-три чашки, что укладывается в 400 мл кофеина. Все, что сверх этой нормы, превращает лекарство в яд: гарантированы хроническая бессонница, скачки давления и навязчивая зависимость от допинга. К тому же кофе хитро вымывает кальций, так что людям с остеопорозом или склонностью к нему придется особенно тщательно следить за своим рационом. Главный итог прост: кофе полезен ровно до тех пор, пока вы помните о чувстве меры и противопоказаниях.

