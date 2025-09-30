Не только спорт: врач раскрыла неочевидные секреты активного долголетия

Главный врач клиники «Медскан I Golden Care» Анастасия Гольцман утверждает, что отсрочить наступление возрастных заболеваний вполне возможно. В интервью «Ленте.ру» она поделилась рекомендациями по поддержанию здоровья и продлению жизни в пожилом возрасте.

Гольцман подчеркнула, что активный образ жизни, социальная активность, забота о ментальном и физическом состоянии играют ключевую роль в обеспечении здорового долголетия. Она отметила, что даже 20 минут ежедневной умеренной физической активности способны снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с костями и суставами, а также помочь в борьбе с тревожностью. По словам врача, это может быть не только спорт, но и прогулки, работа в саду, походы по магазинам, танцы, плавание и даже домашние дела.

Кроме того, Гольцман рекомендует пожилым людям соблюдать принципы средиземноморской диеты, которая считается одной из самых полезных систем питания. Она отметила, что эта диета не предполагает строгих ограничений и при этом оказывает благотворное влияние на сердце и сосуды, а также способствует поддержанию нормального веса. Врач также подчеркнула важность отказа от курения и алкоголя, а также налаживания режима сна для достижения долголетия.

Еще одним важным фактором, по мнению Гольцман, является наличие цели в жизни. Она пояснила, что исследования показывают, что люди, имеющие четкую цель, отличаются более крепким здоровьем, лучше спят и в целом более оптимистично смотрят на мир.

Подчеркивается значимость общения для пожилых людей. Гольцман объяснила, что активное взаимодействие с окружающими повышает уровень удовлетворенности жизнью, снижает риск депрессии и усиливает ощущение нужности, мотивируя людей поддерживать себя в хорошей форме.

Ранее терапевт рассказала о бактериях на ковриках для йоги.