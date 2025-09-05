Онкогинеколог предупредил, что ожирение способствует развитию рака

Избыточный вес оказывает негативное влияние на самочувствие миллионов людей во всем мире и увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, в частности, рака молочной железы и яичников. Как отметил онкогинеколог Радмир Ахмеров из «СМ-Клиника» в интервью для «Газеты.Ru», около 30% случаев злокачественных новообразований репродуктивной системы фиксируется у пациенток с избыточной массой тела.

Ожирение все чаще рассматривается как глобальная проблема. Врач подчеркнул, что данная проблема затрагивает значительное количество женщин и имеет более серьезные последствия для здоровья, чем принято считать.

Ахмеров подчеркнул, что лишний вес увеличивает риск развития рака как у мужчин, так и у женщин, особенно рака молочной железы, матки и яичников. Опухоли репродуктивных органов у пациенток с индексом массы тела выше 30 часто характеризуются агрессивным течением и непредсказуемым развитием.

Причина взаимосвязи между лишним весом и раком кроется в том, что жировая ткань способствует накоплению эстрогенов, избыток которых стимулирует рост злокачественных опухолей. Жировая ткань становится активным участником онкологического процесса.

Онкогинеколог также отметил, что у женщин с избыточным весом ослаблен иммунитет. В результате иммунная система не может эффективно бороться с патогенными бактериями и раковыми клетками, что способствует активному росту опухолей.

Вдобавок, плотный слой жировой ткани, окружающий опухоли яичников, может препятствовать проникновению химиопрепаратов к новообразованиям, что снижает эффективность лечения.

Ахмеров поделился практическим опытом лечения пациенток с раком яичников, отметив, что комбинированная терапия (операция и химиотерапия) может быть длительной и сложной, а в некоторых случаях возникают рецидивы, требующие изменения схемы лечения. Он подчеркнул важность борьбы с лишним весом для сохранения здоровья и благополучия женщин.

Врач также сообщил, что понимание механизмов влияния ожирения на развитие рака яичников позволяет разрабатывать новые и более эффективные методы лечения.

По словам Ахмерова, большие надежды возлагаются на таргетную и иммунотерапию, которые позволяют уничтожать раковые клетки и активировать иммунитет онкологических больных, а также контролировать рост опухолей яичников, и такая терапия уже показывает положительные результаты.

