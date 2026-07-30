Опухоль заняла полгруди и сдвинула сердце: как хирурги Рошаля «приоткрыли створки» и спасли девочку

Хирурги детского научно-клинического центра имени Рошаля удалили девочке доброкачественную опухоль, которая заняла практически всю левую половину грудной клетки, сдавливала легкое, бронхи и сместила сердце. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Пациентку госпитализировали планово из Калининграда. Новообразование вилочковой железы врачи обнаружили еще в годик, но со временем оно продолжало расти. После телемедицинской консультации ребенка направили на операцию. Хирург Максим Сухов рассказал, что медики выполнили поперечный разрез грудины, словно приоткрыв «створки» грудной клетки, чтобы получить прямой доступ к средостению. Затем с помощью ультразвукового скальпеля и микрохирургических инструментов поэтапно отделили разросшуюся железу от окружающих тканей, легкого и бронхов, стараясь не задеть жизненно важные магистральные сосуды и нервы, и извлекли опухоль единым блоком.

Операция прошла успешно и без осложнений: легкое расправилось, дыхание восстановилось. Девочку выписали на 18-й день в хорошем самочувствии.