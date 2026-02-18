Педиатр рассказала, с какого возраста детям можно давать блины

Знакомство детей с блинами лучше отложить до трех лет, хотя пробовать их можно уже с полуторагодовалого возраста. Об этом в интервью РИА Новости рассказала Ольга Тарасова, доцент кафедры госпитальной педиатрии Пироговского Университета.

«Блины можно давать детям, но не всем и не сразу. Большинство педиатров и гастроэнтерологов сходятся во мнении, что оптимальный возраст для первого знакомства с блинами - от 1,5 до двух лет. Однако некоторые специалисты называют более консервативный порог - три года», — пояснила эксперт.

Такие предосторожности объясняются составом блюда. Яйца, молоко, мука и масло создают серьезную нагрузку на еще несовершенную пищеварительную систему малыша.

До двух лет печень и поджелудочная железа ребенка физиологически не готовы перерабатывать жареную и жирную пищу. Кроме того, высок риск аллергии на молочный белок и яйца. Также стоит учитывать высокий гликемический индекс блинов, который дает излишнюю нагрузку на поджелудочную железу, добавила Ольга Тарасова.

Врач подчеркнула, что блины не являются продуктом первой необходимости. Это скорее лакомство, которое не должно присутствовать в рационе регулярно, а появляться на столе лишь изредка, как угощение по праздникам.

Ранее диетолог Залетова заявила, что здоровому человеку допустимо съесть на Масленицу 2-4 блина.