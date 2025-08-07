Россиян предупредили, что голуби несут риск инфекций для людей

Городские голуби, часто встречающиеся в населенных пунктах, заслужили нелестное прозвище «летающие крысы», и, как пояснил директор Института ветеринарии Игорь Гламаздин «Газете.ру», это не лишено оснований.

Он подчеркнул, что эти птицы представляют собой потенциальную угрозу как переносчики множества инфекционных заболеваний, имеющих бактериальную, вирусную или грибковую природу.

Согласно исследованиям зоонозов, голуби могут быть носителями до 90 различных болезней, при этом не менее десяти из них представляют опасность для здоровья человека. В связи с этим, он настоятельно не рекомендовал кормить голубей с рук, особенно детям, из-за высокого риска передачи патогенов при непосредственном контакте.

Гламаздин отметил, что одним из наиболее опасных заболеваний, связанных с голубями, является орнитоз (или пситтакоз), инфекция, вызываемая бактерией Chlamydia psittaci. Заражение происходит воздушно-капельным путем, при вдыхании пыли, содержащей частицы засохшего помета, перьев или выделений инфицированных птиц.

Орнитоз поражает дыхательную систему и может вызывать пневмонию, лихорадку, головную боль и общее отравление организма. В тяжелых случаях возможны осложнения со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

Эксперт добавил, что помимо орнитоза, заражение другими заболеваниями возможно через контакт с голубями или их выделениями. Он упомянул сальмонеллез, бактериальную инфекцию, проявляющуюся острыми пищевыми отравлениями, возбудитель которой (Salmonella spp.) может передаваться через помет или зараженные поверхности.

Также был упомянут кампилобактериоз, зооантропоноз, вызывающий гастроэнтерит, патоген (Campylobacter jejuni) которого передается фекально-оральным путем. Кроме того, он отметил криптококкоз, грибковую инфекцию, вызванную Cryptococcus neoformans, особенно опасную для людей с ослабленным иммунитетом, споры которой содержатся в помете птиц и загрязненной им почве.

И, наконец, гистоплазмоз, микоз, вызванный Histoplasma capsulatum, поражает легкие и распространяется при вдыхании спор из окружающей среды, загрязненной птичьим пометом.

По словам специалиста, помимо микроорганизмов, голуби также являются резервуарами для эктопаразитов (клещей, блох) и гельминтов, которые могут передаваться человеку. Перья и помет голубей содержат аллергены, способные вызывать бронхиальную астму, аллергический ринит и контактные дерматиты.

