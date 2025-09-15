Россиянам перечислили специи для замедления старения

Можно добавить в рацион куркуму, корицу и другие приправы, обладающие защитными свойствами для сосудов и внутренних органов. Об этом эксперт написала в своем телеграм-канале.

Российский эндокринолог Екатерина Янг рассказала о специях, которые могут помочь замедлить процессы старения в организме. Врач рекомендовала обратить внимание на корицу, имбирь и чеснок. По словам специалиста, кардамон обладает защитными свойствами для печени и сосудов. Она посоветовала добавлять его в чай, кофе, выпечку и десерты.

Также, как отметила Янг, полезно употреблять кайенский и черный перец. Кроме того, эндокринолог считает, что ежедневное меню стоит дополнить куркумой. По ее словам, эта специя способна снижать хроническое воспаление, защищать митохондрии и сосуды. Эксперт порекомендовала использовать куркуму при приготовлении супов и смузи.

Информация носит ознакомительный характер и не является медицинским советом.

