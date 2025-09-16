Россиянам раскрыли правду о влиянии магнитных бурь на человека

Терапевт Хухрев пояснил, влияют ли магнитные бури на состояние человека

Здоровье

Вопрос влияния магнитных бурь на здоровье человека продолжает оставаться предметом оживленных дискуссий. Как отмечает врач-терапевт Алексей Хухрев, несмотря на отсутствие научных доказательств этого воздействия, многие люди действительно субъективно ощущают ухудшение самочувствия в такие периоды. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, с медицинской точки зрения специальная подготовка к геомагнитным возмущениям не требуется. Эксперт подчеркивает, что ключевая проблема заключается не в самих бурях, а в повышенной тревожности и чрезмерном внимании к собственному состоянию, что может провоцировать реальные психосоматические реакции.

Медик добавил, что особую опасность представляет ситуационный прием лекарственных препаратов, особенно гипотензивных средств. Резкие изменения концентрации лекарств в крови нарушают стабильность терапии и могут привести к непредсказуемым скачкам артериального давления, создавая порочный круг нестабильного состояния.

По его мнению, оптимальной стратегией поведения во время магнитных бурь остается соблюдение обычного режима терапии для хронических больных и сохранение психологического равновесия. Важно не концентрироваться на возможных симптомах, а поддерживать нормальную ежедневную активность, поскольку геомагнитные возмущения являются естественным и регулярным явлением, к которому человеческий организм исторически адаптирован.

Ранее ученый назвал причины обрушения магнитной бури на Землю.

Актуально