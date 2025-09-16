Россиянам раскрыли правду о влиянии магнитных бурь на человека

Вопрос влияния магнитных бурь на здоровье человека продолжает оставаться предметом оживленных дискуссий. Как отмечает врач-терапевт Алексей Хухрев, несмотря на отсутствие научных доказательств этого воздействия, многие люди действительно субъективно ощущают ухудшение самочувствия в такие периоды. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, с медицинской точки зрения специальная подготовка к геомагнитным возмущениям не требуется. Эксперт подчеркивает, что ключевая проблема заключается не в самих бурях, а в повышенной тревожности и чрезмерном внимании к собственному состоянию, что может провоцировать реальные психосоматические реакции.

Медик добавил, что особую опасность представляет ситуационный прием лекарственных препаратов, особенно гипотензивных средств. Резкие изменения концентрации лекарств в крови нарушают стабильность терапии и могут привести к непредсказуемым скачкам артериального давления, создавая порочный круг нестабильного состояния.

По его мнению, оптимальной стратегией поведения во время магнитных бурь остается соблюдение обычного режима терапии для хронических больных и сохранение психологического равновесия. Важно не концентрироваться на возможных симптомах, а поддерживать нормальную ежедневную активность, поскольку геомагнитные возмущения являются естественным и регулярным явлением, к которому человеческий организм исторически адаптирован.

