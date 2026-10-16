«Собрали все отломки»: хирурги Коммунарки восстановили локоть ребенку после падения с турника

Столичные хирурги восстановили локоть 10-летнему ребенку после падения с турника и неудачной операции в региональной больнице. Об этом сообщается в канале столичного департамента здравоохранения в мессенджере «Макс».

Мальчик поступил в детский стационар ММКЦ «Коммунарка» с сильной болью и отеком. Он упал с турника и получил перелом плечевой кости. В одной из региональных больниц ему установили конструкцию из спиц и винта, но со временем она не выдержала нагрузки и сместилась. Врачи сняли отек и приступили к повторной сложной операции.

Пациенту предстояла реабилитация и постепенное удаление поддерживающих конструкций. Спустя три месяца он снова смог свободно двигать рукой и вернулся к привычной активной жизни.