«Собрали все отломки»: хирурги Коммунарки восстановили локоть ребенку после падения с турника

Депздрав Москвы: хирурги восстановили локоть 10-летнему ребенку

Здоровье

Столичные хирурги восстановили локоть 10-летнему ребенку после падения с турника и неудачной операции в региональной больнице. Об этом сообщается в канале столичного департамента здравоохранения в мессенджере «Макс».

Мальчик поступил в детский стационар ММКЦ «Коммунарка» с сильной болью и отеком. Он упал с турника и получил перелом плечевой кости. В одной из региональных больниц ему установили конструкцию из спиц и винта, но со временем она не выдержала нагрузки и сместилась. Врачи сняли отек и приступили к повторной сложной операции.

Пациенту предстояла реабилитация и постепенное удаление поддерживающих конструкций. Спустя три месяца он снова смог свободно двигать рукой и вернулся к привычной активной жизни.

Читайте также

Мозг стареет незаметно: врач назвала привычку, которая портит память

Мозг стареет незаметно: врач назвала привычку, которая портит память

Суперфуды против воспалений: врач назвала идеальную противовоспалительную продуктовую корзину

Суперфуды против воспалений: врач назвала идеальную противовоспалительную продуктовую корзину

«Знай свои показатели». Новый анализ в диспансеризации поможет выявить риск инфаркта

«Знай свои показатели». Новый анализ в диспансеризации поможет выявить риск инфаркта

Тошнит и болит живот: какую ошибку вы совершаете при приеме железа

Тошнит и болит живот: какую ошибку вы совершаете при приеме железа

«Фактически — вылечить». Эндокринолог Баранов рассказал, как победить диабет второго типа

«Фактически — вылечить». Эндокринолог Баранов рассказал, как победить диабет второго типа

Эксперты развеяли популярные советы о сне

Эксперты развеяли популярные советы о сне

«Сельдь вместо лимона». Врач назвала продукты для иммунитета: что еще стоит добавить в рацион?

«Сельдь вместо лимона». Врач назвала продукты для иммунитета: что еще стоит добавить в рацион?

Не убить, а вымыть: главный принцип стирки для аллергиков

Не убить, а вымыть: главный принцип стирки для аллергиков

Популярные витамины и БАДы могут разрушать печень: врач назвала опасные добавки

Популярные витамины и БАДы могут разрушать печень: врач назвала опасные добавки

Думаете, кофе с молоком безопаснее? Гастроэнтеролог Пехотина развеяла популярный миф

Думаете, кофе с молоком безопаснее? Гастроэнтеролог Пехотина развеяла популярный миф

Музыка вместо таблеток? Врач — о влиянии звука на сердце

Музыка вместо таблеток? Врач — о влиянии звука на сердце

Врач объяснила, почему нельзя быстро укрепить иммунитет осенью

Врач объяснила, почему нельзя быстро укрепить иммунитет осенью

Добавьте mosregtoday.ru в избранное